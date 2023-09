Kultur in Wermelskirchen Vier Chöre laden zur offenen Probe ein

„Vielleicht können wir dadurch Interessierte für ein neues Hobby begeistern“, erläutert Renate Chlosta, Vorsitzende des Frauenchors „Bella Melodica“ das Ziel der Aktion: „Den Interessierten wollen wir einen Einblick in unsere jeweilige Probenarbeit, unser Repertoire und unsere Vereinsgemeinschaft geben.“ Jeder Interessierte sei willkommen; egal ob jung oder alt, ob Anfänger oder erfahrener Chorsänger. „Zusammen zu singen in einem Chor oder bei einem Gemeinschaftskonzert ist ein tolles Erlebnis. Dies haben die vier weltlichen Chöre in Wermelskirchen bei ihrem ersten Gemeinschaftskonzert aus Anlass des Jubiläumsjahres ‚150 Jahre Stadtrechte’ bewiesen“, beschreibt Renate Chlosta.