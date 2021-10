Vor der konstituierenden Bundestagssitzung : Die Regierungsgestalter aus Rhein-Berg

Christian Lindner führt in diesen ­Tagen viele ­Gespräche. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin / Rhein-Berg Sowohl für Bundestags-Neuling Maik Außendorf (Grüne) als auch für Christian Lindner (FDP) ist in diesen Tagen vieles neu. Beide Abgeordneten sind auf unterschiedlichen Ebenen an den Koalitionsverhandlungen beteiligt.

Der Anruf kam überraschend. „Ich hätte nicht damit gerechnet, als Neuling im Bundestag gleich in einer der Koalitionsgruppen bei der Regierungsbildung mitzuarbeiten“, sagt Maik Außendorf. Der Bergisch Gladbacher hatte im September im dritten Anlauf das Mandat über Listenplatz 18 geholt und sitzt für das Bündnis 90 / Die Grünen nun zum ersten Mal in Bundestag.

Die Berufung als Mitglied der Koalitionsgruppe „Wirtschaft“ unter Leitung von Cem Özdemir stuft Maik Außendorf als Konsequenz seiner beruflichen Erfahrung ein. Der zweifache Familienvater hat mehr als 20 Jahre lang auf unterschiedlichsten Ebenen in der IT-Branche gearbeitet. „Die Sicht aus der Praxis ist bei den Verhandlungen sicherlich nicht verkehrt“. Und noch eine Empfehlung bringt der 50-Jährige mit: Im Stadtrat von Bergisch Gladbach war er – wie jetzt in Berlin – an der Bildung der Ampel-Koalition beteiligt.