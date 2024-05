Bundesfreiwilligendienst in Wermelskirchen Als „Bufdi“ gestartet, jetzt in die Berufsausbildung

Die Fragen „Was will ich eigentlich nach dem Abitur machen und wo ist meine berufliche Zukunft?“ haben Jasmin Kunstmann (20) schon in den Monaten vor den abschlißenden Prüfungen am Gymnasium umgetrieben: Lieber ein Studium oder doch eher eine Ausbildung? Und wenn letzteres, dann welche? „Ich wusste, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn gerne im medizinischen Bereich arbeiten wollte, aber was genau ich da machen möchte, war mir noch unklar“, erinnert Jasmin Kunstmann.