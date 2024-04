Projekt in Wermelskirchen An der Stadtkirche entsteht ein Kirchgarten – ganz im Sinne von Hildegard von Bingen

Am Eingang wächst schon der Eingriffelige Weißdorn, ein Stück weiter freut sich die Gemeine Heckenrose über einen sonnigen Platz nahe der alten Kirchenmauer. Und wer mit aufmerksamen Schritten auf den neuen Natursteinplatten weitergeht, trifft auf eine Kräuterschnecke, in der Lavendel, Salbei und Rosmarin Platz gefunden haben. „Wir haben hier bisher rund 100 Arbeitsstunden reingesteckt“, sagt Matthias Pahl von der Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Wermelskirchen und grinst: „Das sieht man nicht auf den ersten Blick.“