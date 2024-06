Bürgermonitor für Wermelskirchen Pflegeschnitt an der Balkantrasse

Daher wunderte sich eine Leserin darüber, dass in der vergangenen Woche an einigen Stellen entlang der Balkantrasse in Wermelskirchen massiv Sträucher zurückgeschnitten worden seien. Am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion berichtete sie, dass ein Trecker mit großen Freischneidern unterwegs war – unter anderem auf dem direkt parallel zur Dellmannstraße (B 51) verlaufenden Abschnitt.