Quellenbad Wermelskirchen : Hallenbad-Besucherin darf seitlichen Eingang nicht nutzen

Wermelskirchen Die 81-jährige Hannelore Rohde aus Witzhelden ist auf regelmäßiges Schwimmtraining aus gesundheitlichen Gründen angewiesen. Doch nicht nur die Pandemie sorgt für Probleme.

Lockerung Vom 16. Juni bis 2. November 2020 war das Schwimmen möglich, allerdings mit Einschränkungen: Besucher wurden gestaffelt in vier Blöcken pro Tag und zu maximal 25 Personen pro Block in das Hallenbad gelassen. Nur jede zweite Umkleidekabine sowie jeder vierte Spint war geöffnet. Das Bad wurde wöchentlich generalgereinigt.

Bisher hatte sie im Quellenbad den seitlichen Personaleingang nutzen dürfen, sagt Rohde. Der liege in unmittelbarer Nähe der Behindertenparkplätze und sei ebenerdig zum Schwimmerbecken. Laut Aussage der Stadtverwaltung sei diese Lösung auch für andere Badegäste mit Einschränkungen möglich gewesen. Doch seit das Hallenbad Mitte März wegen der Pandemie schließen musste, ist Hannelore Rohde der Zutritt über den Seiteneingang verwehrt geblieben. Auch als das Bad Mitte Juni zeitweilig und unter Einschränkungen öffnen konnte. Das sei für sie unverständlich gewesen. „Mir wurde seitens des Personals eröffnet, wenn man für mich eine Ausnahme machte, dann wollten dies alle“, erzählt sie. „Das bedeutet doch, die behinderten Leute können sehen, wo sie nunmehr schwimmen können“, schreibt sie in einem Beschwerde-Brief an die Stadtverwaltung Ende September 2020. Auf die Frage, was jemand machen solle, der im Rollstuhl säße, habe man ihr nur geantwortet: „Dann kann derjenige eben nicht kommen.“