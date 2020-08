Bürgermeister-Wahl 2020 in Wermelskirchen : Karl Springer will die Stadt zum Sparen bringen

Wermelskirchen Karl Springer (AfD) tritt bei der Bürgermeister-Wahl am 13. September gegen vier weitere Kandidaten an. Der Konzertpianist kommt aus Tübingen und ist vor neun Jahren „der Liebe wegen“ nach Wermeslkirchen gekommen.

Sein Lieblingsplatz in der Stadt ist die Bank im Park an der Jörgensgasse. Weil seine vier und sieben Jahren alten Kinder hier oft gespielt haben „und ich die hohen Bäume hier mag“, sagt Karl Springer. Er bittet darum, die Namen seiner Frau und Kinder nicht zu erwähnen.

„Ich bin da etwas blauäugig, aber unser Sicherheitsberater hat mir nach vielen bereits erfolgten Angriffen auf AfD-Politiker und deren persönliches Umfeld zur Zurückhaltung geraten“, erklärt der gebürtige Tübinger, der 2011 durch die Liebe ins Bergische Land kam. Seine Ehefrau hat er bei einer Kreuzfahrt kennengelernt. „Ich war als Pianist an Bord angestellt, sie war Gast“, sagt der AfD-Mann, der sich selbst als „Weltbürger“ bezeichnet, weil er durch sein Musikstudium (Jazz) in Frankreich und den USA sowie durch Engagements in verschiedenen Orchestern viel in der Welt unterwegs war.