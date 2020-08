Wahlkampf in Wermelskirchen : Bürgermeister-Kandidaten suchen Gespräch mit den Bürgern

Wermelskirchen Zeitgleich stellten sich Rainer Bleek und Marion Lück den Fragen der Menschen. Der eine unterm Weihnachtsbaum, die andere auf dem Bolzplatz.

Frank Schopphoff hat Fragen mitgebracht: Wie stellt sich Rainer Bleek in Zukunft die Verkehrspolitik in Wermelskirchen vor? Welche Rolle spielen dabei die Fahrradfahrer? „Ich möchte den Wahlkampf der verschiedenen Kandidaten nutzen, um ihre Perspektive kennenzulernen und ihnen von meinen Vorstellungen zu erzählen“, sagt Schopphoff. Deswegen habe er die Einladung des Bürgermeisters zum Bürgergespräch am Weihnachtsbaum angenommen – und deswegen wolle er auch mit anderen Kandidaten ins Gespräch kommen. Und dann gesellt er sich zu Rainer Bleek an den Stehtisch, zu einem kleinen kulinarischen Happen und einem kalten Getränk. Es sei genau dieser Kontakt zu den Bürgern, der ihm wichtig sei, sagt Rainer Bleek. In Zeiten der Corona-Krise bekomme der Wahlkampf ein anderes Gesicht – dann seien eben auch neue Veranstaltungsformate nötig. Also hat die SPD am Sonntagnachmittag zur Weinprobe und zum Gespräch unter den Weihnachtsbaum eingeladen.