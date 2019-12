Gute Nachricht aus Wermelskirchen : Bürgermeister: Jugendfreizeitplatz voll finanziert

Wermelskirchen Rainer Bleek hat es geschafft, das Spendensoll für den Bau der neuen Freizeitfläche an der B 51 zu erfüllen. Anfang 2020 soll Baustart sein.

Bleek listete noch einmal auf, wie sich der 30-prozentige Eigenanteil zusammensetzt, den die Stadt an dem 750.000 teuren Projekt zu tragen hat. Es lagen noch Restmittel aus dem „kommunalen Investitionsförderungsgesetz“ in Höhe von rund 42.000 Euro vor, bis Montag waren Spenden in Höhe von knapp 65.000 Euro auf dem Konto der Stadt. Und es gebe Zusagen in Höhe von 110.000 Euro. Außerdem gebe es Sponsoringzusagen. Die Baumarktkette Obi hat allein über 50.000 Euro gespendet.

Vergessen waren Kritik und Vorwürfe, für diesen Spendenerfolg gab es nur Lob. „Das ist euer Verdienst“, wandte sich Christian Klicki (CDU) an die Vertreter der beteiligten Vereine. Er erinnerte an die Standortdiskussion, als sich alle – auch Vertreter der benachbarten Autohäuser – an einen Tisch setzten. Am Ende stand die Lösung, dass die neue Freizeitfläche an der B 51 gebaut werden solle. „Die sucht in der Umgebung Ihresgleichen.“ Auch Jochen Bilstein (SPD) erinnerte an schwierige Hürden für den Platz an dieser Stelle. Es sei aber richtig gewesen, ihn so innenstadtnah zu platzieren. Frank Kaluscha (Grüne) sprach von einem „guten Tag für Wermelskirchen“ und lobte die bürgernahe Beteiligung. Die breite Unterstützung sein „einmalig“: „Das ist ein Platz für alle.“