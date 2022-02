Stadt Wermelskirchen stellt neues Wohnquartier vor : Bürgergespräch zum Baugebiet in Hoffnung 

Wermelskirchen In einer öffentlichen Veranstaltung werden jetzt die Pläne für das neue Wohngebiet präsentiert. Bürger können Ideen, Anregungen und Kritik einbringen. Eine Voranmeldung für die Teilnahme ist erforderlich.

Nachdem der Rat der Stadt im vergangenen Dezember die nötigen Aufstellungsbeschlüsse gefasst hat, können nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des neuen Wohnquartiers im Bereich Hoffnung/Vorderhufe geschaffen werden. Und noch bevor das formelle Beteiligungsverfahren nach Baugesetzbuch startet, findet am Mittwoch, 23. Februar, ab 18.30 Uhr ein Bürgergespräch über das geplante Baugebiet im Großen Saal des Bürgerzentrums in der Telegrafenstraße 29-33 statt. Einlass ist ab 18 Uhr.

Die öffentliche Veranstaltung ist als Workshop konzipiert, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, Ideen und Anregungen für das Wohnquartier einzubringen. „Wir möchten Bürgern an dem Abend nicht nur über die Entwicklungsabsichten auf der Fläche informieren, sondern auch gleich ihre Hinweise, Wünsche oder Kritik in Erfahrung bringen, damit dieses schon zu Beginn in den Planungsprozess einbezogen werden können“, erklärt Bürgermeisterin Marion Lück die Intention des Bürgergesprächs, das in dieser Form zum ersten Mal von der Stadt veranstaltet wird.