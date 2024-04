Ehrenamtlicher Service im Wermelskirchener Nahverkehr Bürgerbusverein mit positiven Zahlen

Zumal sich immer wieder neue Fahrer für den Bürgerbus finden – das Angebot also gesichert ist. „Das ist wichtig, weil sich auch regelmäßig Fahrer verabschieden“, befand Craen. So kündigten am Mittwochabend Annemarie Galgon und Regina Leven ihren Rückzug an – die einzigen beiden Frauen im großen Team der Bürgerbusfahrer. 15 Jahre lang steuerte Annemarie Galgon den Bus. „Das war eine tolle Zeit“, fasste die Ehrenamtliche zusammen. „Ich habe das Fahren sehr geliebt.“ Aus privaten Gründen müsse sie sich nun schweren Herzens zurückziehen.