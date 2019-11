8000 Fahrgäste in Wermelskirchen : Bürgerbusverein plant mit Niederflurbus

8000 Fahrgäste in Wermelskirchen

Wermelskirchen Rollstuhlfahrer könnten mit einem neuen Niederflurbus endlich mitgenommen werden. Doch 35.000 Euro müsste der Verein zuzahlen.

Viele interessierte Bürgerbusfahrer drängelten sich am Freitag auf dem Loches-Platz vor einem Niederflurbus der Firma TS Fahrzeugtechnik aus Weida/Thüringen. „Der Bürgerbusverein Wermelskirchen beabsichtigt, im kommenden Jahr im Rahmen der Neubeschaffung ein solches Niederflurfahrzeug anzuschaffen“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Craen.

Die VHS Bergisch Land hatte im Rahmen ihrer Reihe „Hinter den Kulissen … des Bürgerbusvereins“ eine informelle Information angeregt. Daher bot sich eine Vorstellung des vom Land NRW geförderten Fahrzeugs im nächsten Jahr an. Um einen Einstieg auch für ältere Fahrgäste mit Rollatoren möglich zu machen, wird ein Niederflurfahrzeug vom Verein favorisiert. Craen: „Heute muss der Fahrer an den Haltestellen jeweils aussteigen und den Rollator des Fahrgastes im Kofferraum verstauen. Eine Beförderung von Rollstühlen sind überhaupt nicht möglich.“

Armin Schmitz zeigte dann auch den problemlosen Einstieg mit seinem Rollator in das Fahrzeug. Bei Niederflurfahrzeugen kann der Fahrgast seine Gehhilfe einfach mit in das Fahrzeug nehmen und mit Halteschlaufen im Fahrzeug sichern. Auch ist es möglich einen Rollstuhl, mit Hilfe des Fahrers, im Fahrzeug mit den entsprechenden Sicherungen, zu befördern. Allerdings ist der Zeitaufwand groß und der Fahrplan gerät in Gefahr.