Nahverkehr in Wermelskirchen Bürgerbus fährt rund um Hünger nur auf Vorbestellung

Ab der Fahrplanumstellung am 11. Dezember fährt der Bürgerbus (Linie 264) an den Haltestellen von Sellscheid, Oberburg, Höhrath, Unter- und Oberwinkelhausen, Büschhausen, sowie Haid nur noch im „On-Demand“-Verkehr – also auf telefonische Vorbestellung. Damit reagiert der Bürgerbusverein auf die „leidige, einseitige Sperrung“ bei der Verkehrsführung durch die Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger (L 157). So kündigt es Wolfgang Craen, Vorsitzender und Geschäftsführer des Bürgerbusvereins, an.