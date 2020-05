Rathaus Wermelskirchen: Für Terminabsprachen Vorlaufzeit einplanen : Bürgerbüro erweitert seinen Service

Wermelskirchen Nach den Lockerungen der Corona-Schutzverordnung dürfen nun wieder mehrere Personen gleichzeitig bedient werden. Die telefonische Terminabsprache bleibt. Für Termine ist eine längere Vorlaufzeit einzuplanen.

Eine weitere Möglichkeit ist das zentrale Postfach des Bürgerbüros: buergerbuero@wermelskirchen.de. Leiter Frank Hermes: „Das Bürgerbüro ist bemüht, die eingehenden E-Mails spätestens am folgenden Arbeitstag zu beantworten.“ Auch sollten die Möglichkeiten, Dienstleistungen auf der Homepage der Stadt zu beantragen, genutzt werden. Der Verkauf von Müllsäcken und Sperrgutkarten, Ausgabe von gelben Abfallsäcken wird durch die Securiy-Mitarbeiter am Eingang des Rathauses gegen Barzahlung oder Gutscheinabgabe bei Gelben Säcken während der Öffnungszeiten vorgenommen. Ein Terminabsprache ist nicht erforderlich.

Um Kontakte weiterhin zu minimieren, bittet das Bürgerbüro, polizeiliche Führungszeugnisse (13 Euro) und Verlängerung von Fischereischeinen (48 Euro) schriftlich einzureichen. Die jeweilige Gebühr muss dem Antrag in bar beigefügt und der Umschlag muss mit der Aufschrift „Bürgerbüro“ versehen sein und kann am Eingang zum Rathaus bei der Security abgegeben werden.

Durch die Öffnung vieler Bereiche des täglichen Lebens steigt auch der Bedarf an Meldevorgängen und Antragsverfahren, die beim Bürgerbüro erledigt werden müssen. So ist die persönliche Vorsprache z.B. unerlässlich bei einer Ummeldung oder der Beantragung von Führerscheinen, Personalausweisen und Reisepässen und der Ausgabe solcher Dokumente. Die Stadtverwaltung bittet darum, telefonisch oder per E-Mail-Kontakt mit dem Bürgerbüro aufzunehmen. Für persönliche Termine muss in der Regel eine zwei- bis dreiwöchige Vorlaufzeit eingeplant werden. In wirklich dringenden Fällen wird im Bürgerbüro versucht, so unbürokratisch wie möglich zu helfen.