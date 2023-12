Nach Cyber-Angriff auf S-IT Bürger und Firmen bewahren Stadt Wermelskirchen vor hohem Kredit

Wann die Abgaben wieder per SEPA-Lastschrift abgebucht werden können, ist nicht absehbar, sagt die Stadtverwaltung. Aber S-IT arbeite daran, in den kommenden Wochen sukzessive die Systeme wieder hochzufahren. „Es wird zwar viel Arbeit auf uns zukommen, alles nachzuarbeiten, aber wir verschicken dann umgehend auch Zahlungserinnerungen an die Bürgerinnen und Bürger, die bisher noch nicht überwiesen haben“, kündigt Irlenbusch an.