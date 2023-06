Bundesweiter Protesttag Notdienst-Apotheke in Wermelskirchen – „Hier ist die Hölle los“

„Das war doch überall breit in den Nachrichten!“, sagte eine Passantin einer Frau, die vor den verschlossenen Türen der Oberbergischen Apotheke in Hückeswagen stand. Trotz der vielen Ankündigungen bekamen nicht alle Bürger von dem Protest der Apotheken mit. Alle Filialen in Hückeswagen waren am Mittwochvormittag, 14. Juni, geschlossen. Genauso sah es in Radevormwald aus. Antonio Guarrasi (70) gab zu: „Ich habe davon gelesen, aber ich wusste nicht, dass das heute ist:“