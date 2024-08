Im Dialog mit der Stadtverwaltung Was die Wermelskirchener mit Blick auf ihre Stadt bewegt und umtreibt

Constanze Thiel hatte gleich mehrere Anliegen mit in die Innenstadt gebracht. Dort besuchte die Wermelskirchenerin den Stand der Verwaltung in unmittelbarer Nähe des Wochenmarktes, wo die Stadtspitze um Bürgermeisterin Marion Lück zum „Bürger-Dialog“ gerufen hatte. In der Ankündigung aus dem Rathaus waren noch die Stichworte Sicherheit und Ordnung in den Fokus gerückt worden. Bei den Anregungen und Kritikpunkten der Bürger, die das Gespräch suchten, ging es allerdings um viele andere Themen – so auch bei Constanze Thiel.