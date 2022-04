Stadtbücherei Wermelskirchen : Zwischen leichter Unterhaltung und Nobelpreis

Wermelskirchen Der Buchclub der Stadtbücherei bietet Raum zum Gedankenaustausch für Lesebegeisterte. Neue Teilnehmer sind dort herzlich willkommen.

Statt alleine mit Gedanken zu einem Buch daheim zu sitzen, tauschen sich die Lesebegeisterten direkt an der Quelle zwischen meterhohen Bücherregalen aus – je nach Buch im Rhythmus von vier bis sechs Wochen. „Wir wollen uns über gelesene Bücher austauschen, auf einer eher persönlichen Ebene“, so Ludwig. „Natürlich sprechen wir auch über die Handlung, die Figuren, den Schreibstil oder auch, wie wir das Cover finden. Aber es ist nicht an literaturwissenschaftlichen Kriterien orientiert. Es geht mehr darum, welche Gefühle wir bei dem Buch hatten, ob es uns gefallen hat oder nicht.“ Auf ein Genre wolle der Buchclub sich nicht festlegen. Stattdessen kann jeder Teilnehmer ein Buch vorschlagen – egal ob „modern oder älter, Bestseller oder Geheimtipp“ heißt es auf der Website der Stadt. „Wir haben schon unterschiedliche Sachen gelesen, von einem leichteren Unterhaltungsroman bis zu einer Literaturnobelpreisträgerin“, erzählt Ludwig. „Das ist ja eigentlich auch das Attraktive: das man mal ein Buch liest, zu dem man normalerweise nicht gegriffen hätte und was Neues kennenlernt.“ Dabei gebe es innerhalb des Buchclubs grundsätzlich sehr verschiedene Sichtweisen zu de Büchern. Genau das mache die gemeinsamen Treffen so spannend.