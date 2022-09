Verkehrssituation in Wermelskirchen : Brückenbaustelle: SPD will Ampel

Wermelskirchen Bürgermeisterin soll mit Straßen.NRW sprechen und eine Lösung finden. Die Verkehrssituation werde für die Bewohner der westlichen Stadtteile zunehmend belastender, so die SPD.

Jetzt soll’s die Bürgermeisterin richten: Der Rat soll sie auffordern, unverzüglich das Gespräch mit Straßen.NRW aufzunehmen, um die Verkehrssituation im Bereich der Autobahnbrücke in Hünger zu verbessern. So heißt es in einem Dringlichkeitsantrag für die Sitzung des Rates am 26. September. Ziel soll sein, einen gegenläufigen Verkehr statt einer Einbahnstraßen-Regelung einzurichten, und zwar mit Hilfe einer Ampelanlage. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Bilstein sagte: „Dieser Antrag besitzt nach unserer Auffassung eine hohe Dringlichkeit.“ Die Verkehrssituation auf der L 157 ist durch die Teilsperrung der Autobahnbrücke für die Bewohner unter anderem der Ortsteile Pohlhausen, Hünger, Neuenflügel. Büschhausen und Sellscheid zunehmend belastender, erklärte Bilstein in seinem Antrag. Die Umleitung bedeutet für die Autofahrer erhebliche zeitliche und finanzielle Herausforderungen. „Verschärfend kommt hinzu, dass vom Straßenbauträger eine Verlängerung der Bauzeit um etwa ein Jahr angekündigt wurde“, heißt es in dem Antrag.