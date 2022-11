A1-Baustelle in Wermelskirchen : Arbeiten an der Autobahnbrücke in Hünger starten im Dezember neu

So sieht es derzeit an der Baustelle in Hünger aus. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Nachdem die Bauarbeiten an der Brücke über die Autobahn 1 in Hünger seit Wochen ruhen, kommt nun Bewegung in die Sache. Im Dezember sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden.

Erst im Dezember werden die Arbeiten an der Autobahnbrücken-Baustelle in Hünger wieder aufgenommen. Das telt Sebastian Bauer von der Autobahn GmbH mit. Demnach müssen die Planungen für die Sanierung der Gewölbebrücke angepasst werden. Eine einspurige Verkehrsführung durch die Baustelle ist laut Autobahn GmbH unabdingbar, womit das Unternehmen allen Bemühungen und Ideen zu einer Änderungen der Verkehrslenkung sowie den damit verbundenen Umleitungsstrecken eine Absage erteilt.

„Während der Arbeiten an der über 80 Jahre alten Gewölbebrücke hat sich herausgestellt, dass zwischen den vorliegenden Bestandsunterlagen und dem Bauwerk vor Ort Abweichungen bestehen“, erläutert der Autobahn GmbH-Sprecher. Für den weiteren Umgang mit dieser Abweichung habe die Autobahn GmbH Rheinland nun eine technische Lösung gefunden. Die Arbeiten sollen bis Ende Dezember 2022 wieder aufgenommen werden. „Jedoch sind diese stark witterungsabhängig, vor allem bei niedrigen Temperaturen können die Arbeiten nicht oder nur eingeschränkt stattfinden“, betomt Sebastian Bauer: „Wir unternehmen größte Anstrengungen, um die Belastung insbesondere für die betroffenen Anwohner so gering wie möglich zu halten.“

Für die Arbeiten an der Gewölbebrücke sei wegen der vielen Verkehrsbeziehungen im Bereich des Bauwerks eine einspurige Verkehrsführung in der Baustelle auf der L 157 in Hünger zwingend erforderlich. Verkehrsführungen müssten grundsätzlich strikte Anforderungen erfüllen, um rechtlich anordnungsfähig zu sein. Im Vorfeld habe die Autobahn GmbH Rheinland deshalb gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wermelskirchen ein Verkehrsführungskonzept aufgestellt und eine Vielzahl an möglichen Verkehrsführungen auf eine Machbarkeit hin untersucht. „Zwischenzeitig haben wir erneut untersucht, ob eine Anpassung der Verkehrsführung im Rahmen der rechtlichen Aspekte möglich wäre. Die bestehende Einbahnstraßenverkehrsführung ist als Ergebnis jedoch alternativlos“, unterstreicht Bauer.

Anfang Mai 2021 startete die Autobahn GmbH Rheinland mit den Vorarbeiten für die Sanierung der Gewölbebrücke Hünger an der A 1 in Wermelskirchen. Mit Ausnahme des charakteristischen Bogens aus Natursteinen wird die über 80 Jahre alte Brücke nahezu vollständig erneuert: Entwässerung, Dehnungsfugen sowie eine neue Betonplatte inklusive neuer Asphaltdecke. Zwischen den Natursteinen erneuert die Autobahn GmbH Rheinland die Fugen und tauscht beschädigte Steine aus. Eine besondere Herausforderung stellen nach Auskunft der Autobahn GmbH die Sicherung und Verlegung der zahlreichen Versorgungsleitungen für Strom oder Glasfaser dar.

(sng)