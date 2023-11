Baustelle in Wermelskirchen Brücke in Hünger öffnet für beide Fahrtrichtungen

Ab Freitag, 17. November, ist die Gewölbebrücke in Hünger, die die L 157 über die A 1 führt, wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Das kündigt die Autobahn GmbH als Bauträger an. Demnach wird die Baustelle am Donnerstag, 16. November, zurückgebaut und bis „voraussichtlich Frühjahr 2024 in den Ruhezustand versetzt“. Zuletzt hatte die Bergische Energie und Wasser GmbH (BEW) die Verlegung der Versorgungsleitungen über die Brücke fertiggestellt (wir berichteten). Anfang Mai 2021 startete die Autobahn GmbH mit den Vor-Arbeiten für die Sanierung der Brücke – seither kam es immer wieder zu Verzögerungen beim Bau-Fortschritt.