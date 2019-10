Fit mit Vereinen : Wenn die Montagskraniche fliegen

Info

Serie Die Bergische Morgenpost hat mitgemacht: Jeden Tag in den Herbstferien haben wir einen Sportkursus vorgestellt, in dem Menschen in Bewegung kommen.

Tai Chi Der Einstieg in den Tai Chi-Kurs beim TuS ist jeder Zeit möglich. Er findet jeden Montag von 19 bis 20 Uhr in den alten Sparkassen-Räumen in Tente statt. Interessierte können zur Schnupperstunde einfach vorbeikommen. Zehn Übungsstunden á 60 Minuten kosten für Mitglieder 20 Euro, für Nichtmitglieder 45 Euro.