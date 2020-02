Hochzeit an Altweiber : Brautpaar im Bollerwagen durch die Innenstadt

Hochzeit an Altweiber

Hochzeit von Steffi und Harald Heidbüchel an Altweiber; die Hochzeitsgesellschaft kam kostümiert. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen (tei.-) Mit dem Höhner-Lied „Die Karawane zieht weiter...“ ging’s durch die Innenstadt - das leise Klappern der leeren Blechdosen ließ erahnen, dass die kostümierte Schar eine besondere „Fracht“ auf den Bollerwagen durch die Telegrafenstraße zog: Es war eine Hochzeitsgesellschaft, die das Brautpaar Steffi und Harald Heidbüchel gebührend hoch leben ließ.

Das frisch getraute Ehepaar hatte sich diesen besonderen Termin ausgesucht: 20.02.2020. Der wird sicher nicht vergessen. Denn der gebürtige Rheinländer heiratete zudem noch an Altweiber. Mit der Bitte an seine Hochzeitsgesellschaft, doch auch kostümiert diesen Moment mitzufeiern. Und der Freundes- und Familienkreis folgte dieser Bitte. Ob Pirat, Nonne oder als Detektiv-Duo Sherlock Holmes und Watson – das Trauversprechen wurde in den Bürgerhäusern von einer bunten Schar gebührend bejubelt.