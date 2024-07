Brandserie in Wermelskirchen Zeitungsbotin alarmiert Anwohner und Feuerwehr

In der Chronologie der Ereignisse scheint es fast so, als ob jedes Zündeln eine Steigerung bedeutet hat. Der erste Papiercontainer stand an der Straße „An der Feuerwache“ in Flammen – nur schwer einzusehen zwischen zwei Fassaden von Wohn- und Bürogebäuden. Durch das schnelle Eingreifen von herbei geeilten Polizisten und der Feuerwehr konnte ein Übergreifen verhindert werden. Ein rund sechs Meter hoher schwarzer Fleck auf der weißen Hauswand dokumentiert die Dimension des Feuers.