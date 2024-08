Nach der Brandserie in Wermelskirchen Stadtbücherei bleibt längere Zeit gesperrt

Bücher, die durch Feuchtigkeit und Brandgeruch bleibenden Schaden genommen haben, werden entsorgt. Allen anderen wird ab der kommenden Woche der Brandgeruch entzogen. Dafür wird eine sogenannte „Ozonkabine“ in der Bibliothek aufgebaut. „Anschließend werden sie in ein Ausweichquartier gebracht“, erklärt Kellermann. Eine Option dafür ist der ehemalige Obi-Markt in Tente, in dem Büroräume und eine Lagerfläche zur Verfügung stehen.