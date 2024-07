Nach Brandserie in Wermelskirchen Erste Forderungen nach Videoüberwachung

Die Freien Wähler haben nun die Diskussion um die Sicherheit in der Stadt neu in Gang gesetzt, indem sie erneut anregen, an öffentlichen Gebäuden und deren Umfeld wie auch an Plätzen in Wermelskirchen eine Videoüberwachung zwecks Abwehr von Straftaten und Gefahren einzurichten. Gefordert wird von der Verwaltung ein auch rechtlich belastbares Konzept, das der Politik in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt werden solle. „Gleichzeitig sollte mitgeteilt werden, welche personellen und finanziellen Ressourcen zur Umsetzung benötigt werden“, erklärt Henning Rehse.