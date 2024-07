Die Brandserie in Wermelskirchen und ihre Folgen „Wir reden über Monate der Instandsetzung“

Wermelskirchen · Zwei Tage nach dem Großeinsatz der Feuerwehr an der Kattwinkelschen Fabrik kommt von der Bürgermeisterin ein großer Dank an die Einsatzkräfte: „Sie haben die Schäden so gering wie möglich gehalten“. So sieht die aktuelle Situation in der Bücherei und der Veranstaltungsstätte aus.

29.07.2024 , 16:57 Uhr

Auf einer Breite von rund zwei Metern wurden auf den direkt über der Stadtbibliothek verlaufenden Dachfeldern die Zinkbleche entfernt und die Holz- und Betonkonstruktion freigelegt. Diese sollen nun erst einmal provisorisch abgedichtet werden. Foto: Feuerwehr WK