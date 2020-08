Brand im Kleingartenverein Kenkhausen : Gartenhütte brennt komplett aus

Am Samstagabend brannte eine Gartenhütte im Kleingartenverein an der Kenkhauser Straße aus. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Samstagabend bemerkten Nachbarn die brennende Gartenlaube und alarmierten sofort die Feuerwehr, die das Feuer mit 30 Einsatzkräften löschen konnte. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Elvira Bandemer zupfte gerade Unkraut in ihrem Gartenstück im Kleingartenverein Kenkhausen, als sie am Samstagabend die ersten Flammen in einem der angrenzenden Gärten bemerkte. Um 18.55 Uhr ging ihr Anruf, dass eine Gartenhütte in den idyllischen Anlage brennt, bei der Feuerwehr Wermelskirchen ein. Schon kurz darauf war der Löschzug 1 aus der Stadtmitte unter der Leitung von Robert Thomas vor Ort. Allerdings hatten die Feuerwehrmänner mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen, weil die Zufahrt in den Kleingartenverein nicht möglich war.