Einsatz in Wermelskirchen Feuerwehr löscht intensiven Küchenbrand

Gegen 11.30 Uhr am Freitag, 15. März, ging die Alarmierung bei den Brandbekämpfern ein. „Als wir wenig später am Einsatzort eintrafen, befand sich noch eine Person im Gebäude, die wir in den mit ausgerückten Rettungswagen gebracht haben und dieser die betroffene Person in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung transportierte“, erläuterte Ingo Mueller die Situation noch an der Einsatzstelle. Er gehe davon aus, dass der Bewohner des Hauses an der Dabringhauser Straße eine leichte Rauchgas-Vergiftung erlitten habe. „Schnell konnten wir klären, dass die zweite Person, die das Haus bewohnt, zum Zeitpunkt des Einsatzes in Urlaub war“, berichtete der Einsatzleiter, der auch stellvertretender Leiter der Feuerwehr in Wermelskirchen ist.