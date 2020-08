Dellmann-Cup in Wermelskirchen : Nur das Klacken der Kugeln ist als Geräuschkulisse erlaubt

Wermelskirchen Bis zum Schluss hatten die Boulefreunde Wermelskirchen um die Ausrichtung ihres Wettkampfs gebangt.Unter Corona-Auflagen traten jetzt 40 hochkarätige Teams auf dem Schwanenplatz an, um den Dellmann-Cup zu gewinnen.

Weil der französische Sport ohne Kontakt auskommt, die Teams nur aus zwei Mitgliedern bestehen und unter freiem Himmel gespielt wird, hatte das Gesundheitsamt keine Einwände. Nur auf das Catering musste der Verein verzichten – und damit auf die Einnahmen. „Aber uns war es trotzdem wichtig, den zehnten Dellmann-Cup auszurichten“, sagt Marcel Moule vom Verein. Die Begeisterung bei den Boule-Spielern in ganz NRW war groß. Der Liga-Betrieb ruht weiterhin, umso beliebter sind die Wettkämpfe der Vereine. „Das Interesse war so groß, wir hätten doppelt so viel Teams annehmen können“, so Pahl. Aber laut Hygienekonzept waren bis zu 40 Mannschaften vorgesehen. Die treten am Samstag – mit dem gebotenen Abstand zum Gegner – schließlich zum Spiel um den Dellmann-Cup an.

Auf die Ausrichtung der Stadtmeisterschaften am Sonntag verzichtete der Verein „Boulefreunde“ in diesem Jahr. Hatten in der Vergangenheit am zweiten Wettkampftag viele Wermelskirchener ihr Glück versucht und so häufig auch den Kontakt zum Verein geschlossen, blieb es am Sonntag auf dem Schwanenplatz ruhig. „Der zweite Tag war immer eine gesellige Angelegenheit, bei der es vor allem um Spaß ging“, erinnert Pahl. Der Vorstand habe beschlossen, dass eine Ausrichtung in Corona-Zeiten nicht machbar sei – anders als beim Wettkampf am Samstag, bei dem die sportlichen Herausforderungen im Vordergrund standen. Am Ende gewannen Marco Lonken (Düsseldorf) und Sascha Scheib (Köln) als Team die meisten ihrer fünf Spiele und nahmen den Dellmann-Cup mit nach Hause.