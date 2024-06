Einzelhandel in Wermelskirchen Boutique „Tausendschön“ zieht um – „Wir setzen jetzt auch auf Laufkundschaft“

Wermelskirchen · Bereits seit 13 Jahren betreibt Vera Morsches ihr Bekleidungsgeschäft in der Wermelskirchener Innenstadt. Nun zieht sie von der Kölner Straße an die Carl-Leverkus-Straße. Was sich dadurch ändert – und was sich die Inhaberin erhofft.

29.06.2024 , 18:57 Uhr

Vera Morsches ist Inhaberin der Boutique „Tausendschön“. Foto: Emma Büns