Vereinsleben in Wermelskirchen Boulefreunde sind Ausrichter von NRW-Turnier

Premiere für die Boulefreunde Wermelskirchen. Am kommenden Sonntag, 24. September, ist der Verein erstmals Ausrichter des Generationenturniers des Landespetanqueverbandes NRW auf dem Schwanenplatz. Bei diesem Wettbewerb spielen ein Erwachsener und ein Jugendlicher in einem Team. „Für die Boulefreunde werden bei diesem Turnier zwei Teams antreten und erstmals in dieser Form spielen“, kündigt Matthias Pahl von den Boulefreunden an.