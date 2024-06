Boulefreunde Wermelskirchen K.o.-Runde bei Deutscher Meisterschaft knapp verpasst

Muhammad Bulbul Hussain (Wermelskirchen) und Mohammad Riaz (Remscheid) haben Pentanque kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland bei den Boulefreunden Wermelskirchen gelernt. Ohne große Mühe überstanden die beiden nicht nur die Qualifikationsphase in Wipperfürth, sondern zeigten anschließend auch bei den Landesmeisterschaften in St. Augustin ihr Können. Als eines von 26 Teams aus NRW sicherten sich Hussain und Riaz einen Startplatz bei den nationalen Titelkämpfen, die am Wochenende in Achern stattfanden.