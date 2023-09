Boule-Stadmeisterschaften in Wermelskirchen Auf dem Bouleplatz herrscht Leichtigkeit

Insgesamt 16 Mannschaften stehen am Sonntagmittag auf den Boulebahnen auf dem Schwanenplatz und spielen bis in den späten Nachmittag um den Titel des Stadtmeisters. Einzige Voraussetzung: Die Spieler müssen in Wermelskirchen Zuhause sein. Viele der Teams sind nicht zum ersten Mal dabei, sondern haben in den vergangenen Jahren schon Erfahrungen gesammelt. „Und es bleibt immer mal jemand nach der Stadtmeisterschaft am Sport und bei uns im Verein hängen“, sagt Sandra Pahl von den Boulefreunden in Wermelskirchen.