Boule-Turnier in Wermelskirchen-Dabringhausen Olympischer Geist auf dem Butscheider Platz

Am Rande der Plätze stehen auch „Eule“ Eickhoff und Michael Benscheidt. Sie spielen hier jeden Sonntag ihre Runde Petanque und gehören zu den Gründern des Vereins. Beim Turnier spielen sie nicht selber, sondern gehören zum Organisationsteam. Schließlich sollen die Gäste am Platz auch satt werden. Auch die Wertung, die Führung der Listen und bei den Endspielen am Ende des Tages auch die Arbeit der Schiedsrichter übernehmen Vereinsmitglieder. „Dieses Spiel hat viel mit Lebensgefühl zu tun“, sagt Michael Benscheidt und blickt auf die heitere Runde der Spieler. In Frankreich werde mit einem Glas Rotwein nach Feierabend gespielt – einfach um das Miteinander zu pflegen. So kommt es am Ende gar nicht so sehr auf die Rangliste an. Das Endspiel entscheidet schließlich die Mannschaft der Boule-Freunde Wermelskirchen für sich.