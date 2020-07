Auf dem Schwanenplatz wird sonntags gespielt : Boule - Dellmannscup ja, Stadtmeisterschaften nein

Wermelskirchen Harte, aber nachvollziehbare Entscheidung des Vereinsvorstandes: Die gesellige Veranstaltung wird abgesagt, der Liga-Wettkampf findet jedoch mit 40 Teams statt.

(tei.-) Die gute Nachricht gleich mal vorweg: Die Boule-Freunde in Wermelskirchen sind zurück. Unter Berücksichtigung der behördlichen Corona-Auflagen wird wieder jeden Sonntag auf dem Schwanenplatz Boule gespielt. Matthias Pahl kündigte an: „Hierbei kann weitestgehend auf das Tragen einen Mund-Nase-Schutz verzichtet werden.“

Eigentlich sollte die für den 28. Juni geplanten, aber wegen Corona abgesagten Boule-Stadtmeisterschaften am 23. August nun stattfinden. „Der Vorstand der Boule-Freunde Wermelskirchen hat nun mit knapper Mehrheit beschlossen, die Veranstaltung in diesem Jahr trotz der Lockerungen der Covid 19-Beschränkungen nicht in der bisherigen Form stattfinden zu lassen“, so der Vorsitzende Matthias Pahl im Gespräch mit dieser Redaktion. Er zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, hat sich aber dem Mehrheitsvotum gebeugt. „Das Argument war, dass es doch mehr eine gesellige Veranstaltung ist, wo man sich abklatscht, näher kommt.“ Da hätten dann die Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden können. Und das hätte für Ärger sorgen können.