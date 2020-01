Veranstaltung in Düsseldorf : BM-Projekt für Unternehmen und ihre Auszubildenden

Veranstaltung in Düsseldorf

Die Auszubildenden bei „News to Use“. Photo: Andreas Endermann. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf „News to Use“, das Leseförderprojekt Bergischen Morgenpost für Auszubildende, macht es möglich: Ab sofort erhalten viele Azubis die aktuellsten Nachrichten auf ihren Frühstückstisch. Entweder als Printprodukt der Bergischen Morgenpost oder als elektronische Ausgabe.

Darüber hinaus beantworten sie alle zwei Wochen Fragen zu aktuellen Weltthemen. Aus Wermelskirchen macht die Interroll Holding GmbH mit. Zusätzlich nahmen die Auszubildenden an dem Workshop „Gut vorbereitet in Tests gehen“ teil. In diesem Workshop stellte die Referentin und Projektmanagerin Petra Sohnius vom Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BIPRO e.V.) aus Düsseldorf, den Auszubildenden Lösungen vor, um Lerninhalte effektiv einsetzen zu können.