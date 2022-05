Landespolitik in Wermelskirchen : Blumiger Wahlkampf auf der Zielgeraden

Blumen vom Innenminister: Beim Straßenwahlkampf gab es promienten Unterstützung von Herbert Reul. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Viele Parteien nutzten den Samstagmorgen, um an der Telegrafenstraße auf Stimmenfang zu gehen – teilweise mit prominenter Unterstützung. Nicht allen gefiel der Betrieb in der Innenstadt.

Eigentlich wollte Edith Kaiser nur ein paar Erledigungen machen. Aber am Samstagmorgen sieht sie sich in der Innenstadt plötzlich den versammelten Lokalpolitikern gegenüber. CDU, Grüne und AfD haben an der Telegrafenstraße ihre Zelte aufgebaut und Fahnen gehisst. Die Vertreter von Volt waren bereits einen Tag zuvor im Einsatz. Eine Woche vor der Landtagswahl. „Ich käme aber nicht auf die Idee, die Straßenseite zu wechseln“, sagt Edith Kaiser, die ihre Einkäufe inzwischen gut verpackt hat. „Ganz im Gegenteil“, ergänzt sie dann. Sie habe ihr Kreuzchen längst per Briefwahl auf den Weg geschickt. Aber irgendwie sei es ihr an diesem Morgen dann doch eine Genugtuung, die weiße Rose der AfD entschieden abzulehnen. „Ich gehe da durch und sage, was ich denke“, erklärt die Wermelskirchnerin freundlich – aber entschieden.

Während sie ihren Weg durch die volle Innenstadt fortsetzt, hat Conchita Finken von den Grünen gerade dem nächsten Passanten ein Beutelchen mit Kresse angeboten. Der Mann schüttelt entschieden den Kopf und geht wortlos weiter. „Einer hat mich heute Morgen schon beschimpft“, erzählt Conchita Finken. Andere haben an diesem Vormittag allerdings auch Redebedarf. Eine Frau nähert sich dem Stand der Grünen und will es genau wissen: Was halten die Grünen denn nun von Waffenlieferungen in die Ukraine? Wie könnten Lösungen für die Öl-Sorgen aussehen? Und überhaupt: Verraten die Grünen nicht gerade alle Werte, die sie bisher so vehement vertreten haben? „Die Bundespolitik spielt bei den Begegnungen mit den Menschen auf der Straße inzwischen eine viel größere Rolle seit die Grünen mitregieren“, sagt Conchita Finken und dann widmet sie sich den Fragen der Frau.#

Info Wahl auch im Bürgerbüro möglich Termin Bis Freitag, 13. Mai um 18 Uhr, können Briefwahlunterlagen im Wahlbüro (Bürgerbüro) beantragt werden. Der Wahlbrief muss bis 18 Uhr am Wahlsonntag im Rathaus eingehen. Auch eine Wahl im Bürgerbüro ist bis Freitag möglich.

Währenddessen nimmt eine Dame nebenan eine der weißen Rosen der AfD entgegen und lässt sich dann auch von Tobias Bösenberg von der CDU eine rote Topfblume in die Hand drücken. Lachend und mit vollen Händen geht sie weiter. „Bei uns geht es heute um Muttertag“, sagt Bösenberg. Schließlich verteile die CDU doch jedes Jahr vor Muttertag Blumen an die Wermelskirchnerinnen. Da wolle man in diesem Jahr keine Ausnahme machen – schon gar nicht, wo in einer Woche der neue Landtag gewählt wird. Natürlich hoffe man darauf, noch den ein oder anderen überzeugen zu können. Auch Bösenberg erlebt den Gesprächsbedarf der Wermelskirchener: „Heute Morgen um 9 Uhr kam schon einer mit Wut im Bauch auf mich zu und sprach mich auf die Bundespolitik an“, erzählt er. Es seien allerdings vor allem ältere Menschen, die mitten in der Stadt Gesprächsbedarf anmelden. „Viele Jüngere machen einen Bogen um uns“, räumt Bösenberg ein und deutet auf die Wahlkampf-Zelte.

Und tatsächlich wechselt gerade in diesem Moment eine junge Familie die Seite und setzt den Weg fernab des Wahlkampfs fort. „Mich stört das nicht“, erklärt unterdessen Josefin Kleist, die auf den Bus wartet. „Es ist gut, wenn die Menschen so kurz vor der Wahl noch mal die Möglichkeit haben, sich über politische Themen zu informieren“, sagt sie. Ihr selbst seien Fragen um den Klimawandel wichtig. Von den Parteivertretern auf der Straße angesprochen zu werden, sei okay, sagt die junge Frau. Dann lacht sie kurz, bevor sie in den Bus steigt: „Solange es die richtigen Parteien sind.“

Inzwischen sind am Stand der CDU Männer in schwarzen Anzügen mit Steckern im Ohr aufgetaucht. „Die kontrollieren jetzt die Lage“, sagt Parteivorsitzender Stefan Leßenich, „und gleich kommt dann Herbert Reul.“ Um kurz nach 11 Uhr steigt der Innenminister aus dem Wagen und verteilt kurzerhand selbst ein paar Topfblumen. „Sie sehen in echt viel besser aus als auf den Plakaten“, sagt ein älterer Mann, der überrascht eine Pflanze vom Innenminister erhält. Herbert Reul lacht: „Können sie mir das für meine Frau schriftlich geben?“, sagt er dann und wechselt ein paar Worte. Auch die nächste Passantin blickt das bekannte Gesicht aus Düsseldorf überrascht an, als Reul ihr eine Pflanze in die Hand drückt.