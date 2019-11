„King of the world“ in Wermelskirchen. : Blues-Könige verpassen den Zuhörern neue „Fönfrisur“

Die Bluesband „King of the World“ gastierte im Haus Eifgen. Foto: Veranstalter "Gasoline Blues Club“

Wermelskirchen Die Band „King of the world“ gastierte inzwischen zum vierten Mal in Wermelskirchen. Das Quartett präsentierte sich in neuer Besetzung und mit neuem Album. Der Konzertabend begeisterte die Besucher, die von Gitarrist Stef Delbaere vollkommen in seinen Bann gezogen wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Einen im sprichwörtlichen Sinne „doppelten Rittberger“ schaffte die niederländische Bluesband „King of the world“ seit ihrem letzten Auftritt in Wermelskirchen vor einem Jahr: In den vergangenen zwölf Monate „halbierte“ sich das Quartett, formierte sich mit zwei Umbesetzungen neu und spielte obendrein das inzwischen vierte Studioalbum „Connected“ ein. Mit den neuen Liedern im Gepäck sind die vier Musiker auf Tournee und machten dabei zum vierten Mal in Wermelskirchen Station – nach der Katt nunmehr zum dritten Mal im Haus Eifgen.

Dort machten die vier niederländischen „Könige“ des Blues schnell deutlich: Die neue Zusammensetzung der Band hat ihr nicht geschadet. Voller Spielfreude, energetisch und harmonisch präsentierte sich das Quartett den knapp 100 Zuschauern – da wummerte, zierpte und schnallzte es „im Karton“, die Gitarre swingte gleich beim ersten Lied „Keep your eye wide open, keep your big mouth shut“, der Bass groovte als gäbe es kein Morgen mehr und die Hammond-Orgel von Pianist Govert van der Kolm verpasste direkt beim ersten Griff in die Tasten den Besuchern eine neue „Fönfrisur“.

Das zweite Stück „On my way back home“ fetzte gleich hinterher – der Einstand von „King of the world“ in den Abend hätte gekonnter nicht sein können. Wenn auch nicht im Vordergrund des Geschehens, sorgte Schlagzeuger Marlon Pichel für den substanziellen Rhythmus. Der Drummer, der bei „King of the world“ auch zu dem für die Band typischen mehrstimmigen Gesang beiträgt und in einer eigenen Band auch Sänger ist, stand an dem Konzertabend an anderer Stelle deutlich mehr im Vordergrund: Als Teilnehmer bei der TV-Show „The Voice of Holland“, deren Folge mit Marlon Pichel just an dem Abend des Konzerts ausgestrahlt wurde (Pichel kam dabei übrigens weiter).

„King of the world“ steht für kernigen Blues mit vielen Rock-Anleihen. Dazu mischen die Musiker, allen voran die beiden „Senioren“ der Band, Govert van der Kolm an den Tasten sowie Sänger und Bassist Ruud Weber, Einflüsse aus Soul und Funk, sogar Gospel-Elemente sind zu hören.