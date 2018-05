Wermelskirchen: Blömer und Tillack - von Comedy bis Varieté

Wermelskirchen Kabarett muss nicht eine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Show sein. Kabarett muss auch nicht Hau-Drauf-Rhetorik oder eine Witzkanonade sein. Mit zwischen den Zeilen versteckter Bissigkeit, vielen Überraschungsmomenten und einer einzigartigen Paarung aus Text, Mimik und Gestik, ja sogar akrobatischen Elementen, die den Bogen zum Varieté spannten, unterhielt das Duo Blömer und Tillack etwa 130 Besucher in der kleinen Halle der Katt.

Wenn auch im Durchgang ("Aquarium") zwischen Katt und Bistro ein Plakat das Programm "Auf die Plätze, Gedanken los" ankündigte, spielten Bernd Blömer und Dirk Tillack in Wermelskirchen ihr altes Programm "Wir müssen draußen bleiben". Das neue hat nämlich erst am 16. Mai im Kölner "Senftöpfchen" Premiere.

Dass das alte Programm "Wir müssen draußen bleiben" keinesfalls veraltet oder aus der Zeit gefallen ist, bewiesen die Lacher und der Applaus des Publikums in der Katt. Und Blömer und Tillack bewiesen, dass sie in "Wir müssen draußen bleiben" völlig drinnen sind - ein Programm, das bereits 2015 Premiere feierte und den beiden Akteuren diverse Kabarett- und Kleinkunstpreise einbrachte.

Wer muss draußen bleiben oder wer will das vielleicht sogar ganz bewusst? Blömer und Tillack wechselten die Perspektive, richteten den Blick des Publikums in der Katt auf diejenigen, die nicht im Fokus stehen. Dabei agierte das Duo teils skurril, teils hintergründig: Blömer, Absolvent eines Sportstudiums mit privater Schauspielausbildung, und Tillack, ebenfalls Sportstudiumabsolvent mit den Schwerpunkten Spiel, Musik und Tanz sowie Pianist, versetzten sich doch tatsächlich in die Lage, als Schnecke wiedergeboren zu werden: "Als Weinbergschnecke an der Mosel, Südhanglage mit viel Sonne, ab und zu am Riesling knabbern."