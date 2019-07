Schadlingsbekämpfer aus Essen : Blinde (81) wird Opfer von Betrügern

Vor allem ältere Menschen sind oft "Opfer" von Trickbetrügern. Foto: Shutterstock/EdBockStock (Archiv)

Wermelskirchen (pd) Eine blinde Wermelskirchenerin wurde am Montag Opfer von einem Abrechnungsbetrug. Die Tochter der 81-jährigen Frau hatte eine Schädlingsbekämpfungsfirma, die scheinbar in Wermelskirchen ansässig ist, beauftragt, ein Wespennest am Haus ihrer Mutter zu entfernen.

