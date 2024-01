Neujahrskonzert in Wermelskirchen Blasorchester Dabringhausen „bereist“ mit Publikum die Welt

Die Musik stand jedoch im Mittelpunkt. Seien es eher unbekannte Stücke, wie „Pastorale de Provence“ von Franco Cesarini oder der altbekannte Klassik-Musical-Swing in George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“ – das Publikum fand großen Gefallen an dem, was Peter Wuttke und seine Musiker da zum Besten gaben. Die Stückauswahl war auch sehr clever, da es sich um weitgehend sehr eingängige und vor allem absolut schmissige Werke handelte, bei denen das Publikum schon vom ersten Ton an genau wusste, was einen erwartete und wohin das Blasorchester einen führte. Die schiere Spielfreude des großen Orchesters tat ihr Übriges, um die zehn Stücke zu einem ganz besonderen Hör-Erlebenis werden zu lassen, das mit reichlich Applaus belohnt wurde.