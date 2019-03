Theater im Wermelskirchener „Film-Eck : Bitterböse Satire über Macht und das Bankenwesen

Björn Lukas (Kunde) und Murat Seven (Bänker) bei der Theateraufführung „Der Kredit“ im Film-Eck. Foto: Scheben

Wermelskirchen Der Leiter einer Bankfiliale (Murat Seven) und sein Kunde Anton Schmidt (Björn Lukas) lieferten sich ein witziges Wortgefecht im Filmeck.

Von Wolfgang Weitzdörfer

„Sie erfüllen von den Kriterien für einen Kredit kein einziges, Punkt, Ende.“ Das sagte der Leiter einer Bankfiliale (Murat Seven) zu seinem Kunden Anton Schmidt (Björn Lukas), der ohne jegliche Sicherheiten einen nicht unerheblichen Kredit haben wollte. Und damit sollte das Thema eigentlich erledigt sein. Doch in der bitterbösen Satire auf das Bankenwesen, dem Zwei-Personen-Stück „Der Kredit“ von Jordi Galceran, begann damit ein Kammerspiel, in dem die Grenzen und Rollen schon bald verschoben und vertauscht waren.

„Wenn Sie mir den Kredit nicht geben – dann schlafe ich mit Ihrer Frau“, sagte Schmidt und brachte den Filialleiter damit natürlich direkt aus der Fassung. „Und wie wollen Sie das machen?“, fragte der Bänker, scheinbar interessiert. „Na, wie man das halt macht! Man trifft sich – und zappzerazapp, der Rest ergibt sich von alleine“, lautete die Antwort.

Knapp 100 Besucher waren ins gemütliche Filmeck an der Telegrafenstraße gekommen, um sich die Produktion des Westdeutschen Tourneetheaters aus Remscheid anzusehen. Es dauerte nicht lange, keine fünf Minuten, ehe die an sich völlig normale Situation entgleist war. Was normalerweise tausendfach passierte – ein Kredit wird nicht genehmigt –, hatte sich plötzlich in einen Abstecher in Franz Kafkas Schloss verwandelt. .

Das Zusammenspiel von Lukas und Seven war an diesem Abend das Salz in der Suppe. Die beiden Schauspieler agierten herrlich miteinander, warfen sich die Bälle zu, bekämpften sich mit Worten und versuchten den anderen in die Defensive zu treiben. „Wussten Sie eigentlich, dass die meisten Männer, die die Mittagstische für Bedürftige besuchen, Scheidungsopfer sind?“, fragte Schmidt süffisant. „Was ist mit ihrer Verführungsstrategie, wenn ich Ihnen sage, dass ich meine Frau eigentlich hasse?“, wollte der Filialleiter von seinem Kunden wissen. „Das stimmt nicht. Sie lieben Ihre Frau“, kam die Antwort.

Zwischenapplaus gab es auch, etwa als der Filialleiter Schmidt in einem Ausbruch vesuvianischen Ausmaßes klarmachen wollte, dass er von ihm keinen Kredit bekomme: „Damit Sie es verstehen, kann ich mir auch Nein auf beide Arschbacken tätowieren lassen, dann können Sie beide Optionen sehen: Nein und Nein!“ Als Schmidt daraufhin jedoch lediglich anmerkte: „Also ganz überzeugt mich jetzt nicht“, war das Gelächter im Publikum groß.

Als indes die Frau des Filialleiters diesen zu Hause rauswarf, nachdem sie von der Geschichte erfahren hatte, entschied sich der Bänker dazu, den Kredit doch noch zu bewilligen. Und in der Folge entpuppte sich der vermeintliche Fremdgeher als Beziehungstherapeut wider Willen, der einen in romantischen Dingen ziemlich eingerosteten Bankier wieder mit seiner Frau zusammenzubringen wollte – wenn er den Kredit bekommen sollte. Welches Spiel er aber tatsächlich spielte – und welche der Bruder des Bänkers –, war bis zur unerwarteten Schlusspointe nicht klar. Das war hingegen ganz und gar im Sinne des Publikums, das sich über die Verbalkapriolen auf der Bühne köstlich amüsierte. Und mit Applaus zum Ende des höchst unterhaltsamen Stückes nicht sparte.