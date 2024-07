Fahrradtouren in Wermelskirchen Im Sattel die Stadt und ihre Umgebung entdecken

Alle Altersgruppen sind willkommen bei dem „Community Ride“, der bis zum Winter regelmäßig stattfinden soll. Ziel ist es, gemeinsam Spaß zu haben und auf dem Rad vielleicht auch bisher unbekannte Ecken in und um Wermelskirchen zu entdecken, erläutert die Stadtverwaltung. Weitere Termine sind am 24. August, 14. September und am 5. Oktober, jeweils ab 15 Uhr.