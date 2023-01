Skandal-Buch über englisches Könighaus Biografie von Prinz Harry in Wermelskirchen unterschiedlich nachgefragt

Es gibt derzeit nicht viele andere Bücher, die mehr in aller Munde sind, als die Memoiren von Prinz Harry, „Reserve“ betitelt – im englischen Original heißt das Buch, das Harry durch den Ghostwriter und Schriftsteller John Joseph Moehringer hat verfassen lassen übrigens „Spare“. Es ist eines dieser Bücher, an denen man kaum vorbeikommt, selbst wenn einen das Thema praktisch gar nicht interessiert. Die Erstveröffentlichung des Buches, das direkt in 16 Sprachen übersetzt worden ist, ist am 10. Januar gewesen. Wie es bei den „Royals“, dem britischen Königshaus, eigentlich sehr unüblich ist, behandelt das Buch viele Themen, die man durchaus als skandalös bezeichnen könnte. Was natürlich auch dafür sorgen dürfte, dass sich das Buch wie geschnitten Brot verkauft. Aber wie sieht das eigentlich in Wermelskirchen aus? Mit den Buchhandlungen Marabu und van Wahden gibt es zwei Geschäfte, in denen „Reserve“ verkauft wird, dazu kommt die Stadtbücherei, in der zumindest die Möglichkeit der Ausleihe besteht.