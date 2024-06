Stadtradeln 2024 in Wermelskirchen Mit 88.449 Kilometern 15 Tonnen CO2 eingespart

Für das nächste Stadtradeln erhoffen sich die Veranstalter noch einmal mehr aktive Teilnehmer. Und dafür gibt es auch schon viel Zustimmung. Lutz Betke hat in einem Offenen Brief an Bürgermeisterin Marion Lück und die Ratsfraktionen betont, wie wichtig ihm und seinem Team das Programm sei, dass jedoch mehr dafür getan werden müsse, um mehr Menschen in Wermelskirchen für das Radfahren zu motivieren. Betke und seine Kollegen vom Team Dabringhausen wünschen sich, dass das Stadtradeln mehr beworben wird und auch die Bedingungen verbessert werden.