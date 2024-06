Verbraucherzentrale im Rheinisch-Bergischen Kreis Fragen rund um Energiekrise dominieren Arbeit der Beratungsstelle

Die Nachfrage an Beratungen war auch 2023 groß: 5037 Mal wendeten sich Menschen im vergangenen Jahr an die Verbraucherzentrale NRW im Rheinisch-Bergischen Kreis mit Sitz in Bergisch Gladbach. „Daher ist es besonders erfreulich, dass der Kreis den Finanzierungsvertrag bis 2029 verlängert hat“, sagt Beratungsstellen-Leiterin Brigitte Becker bei der Vorstellung der Jahresbilanz. „Wir werden in bewährter Weise Ansprechpartnerin für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis für alle Anliegen von Verbrauchern sein.“