In Wermelskirchen : BGV sagt jetzt alles ab: bis Ende 2020 keine Termine

In Wermelskirchen

(sng) Der Bergische Geschichtsverein hat nun auch alle weiteren, für das erste Halbjahr 2020 geplanten Veranstaltungen und Termine abgesagt. Wie der Vorsitzende Volker Ernst mitteilte, sind das der Stammtisch (29. April), die Wanderung durch das Eifgental (16. Mai), der Vortrag zur Geschichte des Stadtfriedhofes (4. Juni) sowie die Führung über den Stadtfriedhof (6. Juni). „Diese Entscheidung ist dem Vorstand sehr schwer gefallen. Es ist unseres Erachtens jedoch die einzig richtige Vorgehensweise in Zeiten wie dieser“, betont Volker Ernst und blickt aus: „Da wir auch für das zweite Halbjahr keinerlei Planungssicherheit haben, was die Veranstaltungsorte oder Dozenten betrifft, wird es wahrscheinlich bis zum Jahresende kein Programm des BGV Wermelskirchen geben.“ Somit würde auch die anstehende Hauptversammlung in das nächste Jahr verschoben.