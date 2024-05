Ehrenamt in Wermelskirchen Zum fünften Mal ist jetzt der Heimat-Preis ausgelobt

Der Rat der Stadt Wermelskirchen hatte im vergangenen Jahr beschlossen, weiterhin an dem Landesprogramm „Heimat-Preis NRW“ teilzunehmen. Jetzt ist es mit der Förderzusage möglich, Initiativen und Projekte, die „lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken“, zu fördern. „Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich sichtbar werden zu lassen“, heißt es in den Statuten des Heimat-Preises.