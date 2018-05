Wermelskirchen: Bewegung und Technik bestimmen Sommercamp

Wermelskirchen Für Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren aus den Kreisen Oberberg und Rhein-Berg und aus Leverkusen gibt es auch in diesem Jahr ein einwöchiges Sommerferiencamp von metabolon. Unter dem Motto "Bewegung, Aktion und Technik" werden zahlreiche spannende Orte der Region besucht, die wie gemacht sind für bewegungsfreudige und technikinteressierte Mädchen und Jungen, heißt es in der Ankündigung.

Das Camp beginnt am Montag, 20. August, in der Jugendherberge Lindlar. Teilnehmer aus Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis werden an zentralen Orten abgeholt. Die Abholung am Abschlusstag, 24. August, erfolgt auf dem NaturGut Ophoven in Leverkusen. Weitere Stationen sind die Stromwerkstatt des Industriemuseums, das Stadion von Bayer 04 und das Freizeitbad CaLevornia. Die Teilnahme kostet 190 Euro und enthält Übernachtung, Verpflegung und Programm. Anmeldeschluss für die 40 Plätze ist der 1. Juni.